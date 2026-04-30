У Києві відбудеться перший фестиваль українського побутового танцю

6 червня в київському «Печерськ Палац» відбудеться «Рух» — фестиваль, присвячений традиційному українському побутовому танцю, повідомили БЖ у команді.

Ідея заходу належить фольклористу, ведучому «Радіо Культура» та скрипалю капели «ДваТри» Захарові Давиденку. За задумом, фестиваль має допомогти відродити традицію українського побутового танцю та залучити до неї більше людей.

«Колись традиційний побутовий танець був природною частиною життя: його не вивчали й не репетирували, а танцювали на весіллях та вечорницях для розваги, спілкування та відчуття спільноти. Ще сто років тому ці танці були звичними, але в ХХ столітті традиція перервалася. Сьогодні її можна повернути в сучасне життя як спосіб бути разом і відчувати опору в культурі», — коментує Захар Давиденко.

Під час фестивалю гратимуть інструментальні капели «Збитень», «ДваТри», «Капела Наконечного», «Розмай», а також гурт «ЩукаРиба». Вони виконуватимуть музику для традиційних українських танців: польки, вальсу, козачка й інших, а відвідувачів запрошуватимуть танцювати просто під час виступів.

Для тих, хто не має досвіду й хоче підготуватися заздалегідь, 3 червня відбудеться майстер-клас від школи традиційного танцю «Зачепиха».

Також на фестивалі працюватиме ярмарок одягу та прикрас від локальних брендів і майстрів, фірмовий бар від фестивалю «Леся Квартиринка», фотозона та простір БФ «Соломʼянські котики» з інформацією про тактичну медицину.

Під час події можна буде долучитися до спільного збору фонду та фестивалю на підігрівач для крові для медичної служби «Ульф» «Вовків Да Вінчі».