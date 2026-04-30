У Києві відбудеться перший фестиваль українського побутового танцю

Ірина Маймур 30 квітня 2026
6 червня в київському «Печерськ Палац» відбудеться «Рух» — фестиваль, присвячений традиційному українському побутовому танцю, повідомили БЖ у команді.

Ідея заходу належить фольклористу, ведучому «Радіо Культура» та скрипалю капели «ДваТри» Захарові Давиденку. За задумом, фестиваль має допомогти відродити традицію українського побутового танцю та залучити до неї більше людей.

«Колись традиційний побутовий танець був природною частиною життя: його не вивчали й не репетирували, а танцювали на весіллях та вечорницях для розваги, спілкування та відчуття спільноти. Ще сто років тому ці танці були звичними, але в ХХ столітті традиція перервалася. Сьогодні її можна повернути в сучасне життя як спосіб бути разом і відчувати опору в культурі», — коментує Захар Давиденко.

Під час фестивалю гратимуть інструментальні капели «Збитень», «ДваТри», «Капела Наконечного», «Розмай», а також гурт «ЩукаРиба». Вони виконуватимуть музику для традиційних українських танців: польки, вальсу, козачка й інших, а відвідувачів запрошуватимуть танцювати просто під час виступів.

Для тих, хто не має досвіду й хоче підготуватися заздалегідь, 3 червня відбудеться майстер-клас від школи традиційного танцю «Зачепиха».

Також на фестивалі працюватиме ярмарок одягу та прикрас від локальних брендів і майстрів, фірмовий бар від фестивалю «Леся Квартиринка», фотозона та простір БФ «Соломʼянські котики» з інформацією про тактичну медицину.

Під час події можна буде долучитися до спільного збору фонду та фестивалю на підігрівач для крові для медичної служби «Ульф» «Вовків Да Вінчі».

Україна піднялася на сім позицій у світовому рейтингу свободи преси «Google Фото» навчиться розпізнавати одяг на знімках і складати з нього образи Прототип Емілі з «Диявол носить Prada» вперше розкрила себе Нова «Одіссея» Крістофера Нолана буде коротшою за «Оппенгеймера»
Сюр на паличці: як Сальвадор Далі створив логотип Chupa Chups 28 квітня 2026 «Напівлюдина»: яким вийшов новий серіал творця «Оленяти» 27 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026

