Стівен Фрай подав до суду на організаторів конференції CogX — актор впав зі сцени і зазнав серйозних травм

Британський актор і письменник Стівен Фрай подав до суду на організаторів техноконференції CogX після падіння зі сцени, внаслідок якого отримав серйозні травми. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався у вересні 2023 року під час виступу на CogX Festival в O2 Arena у Лондоні. Після завершення промови Фрай впав приблизно з двометрової висоти на бетонну підлогу.

За його словами, він не помітив краю сцени через недостатнє освітлення і відсутність захисних елементів. У результаті падіння актор зламав ногу, таз, стегно та кілька ребер.

У позові, поданому до Високого суду, Фрай вимагає до £100 тисяч компенсації від компаній CogX Festival Ltd і Blonstein Events Ltd. Він стверджує, що організатори не забезпечили безпечні умови на сцені та за лаштунками.

Представники CogX заявили, що не коментують справу через судовий процес, але наголосили, що були стурбовані інцидентом і бажають Фраю повного одужання. У Blonstein Events, своєю чергою, кажуть, що офіційно ще не отримали позов і не визнають відповідальності.

Адвокат Фрая зазначив, що справа дійшла до суду через розбіжності в оцінці обставин інциденту. Сторони не змогли погодити, хто саме несе відповідальність за травми.