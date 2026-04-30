Кара Делевінь оголосила про старт музичної кар'єри — модель вирушить у тур

Модель і акторка Кара Делевінь оголосила про старт музичної кар’єри — вона вирушить у свій перший сольний тур.

Артистка анонсувала серію з 11 концертів у Європі, Великій Британії та Північній Америці. У маршруті, зокрема Берлін, Барселона, Париж, Лондон, а також виступи у США в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.

Разом із туром Делевінь готує реліз нової музики. Вона підтвердила, що найближчим часом вийдуть її нові сингли — I Forgot та Out of My Head. За словами артистки, ці треки відображають її особистий досвід і творчі пошуки останніх років.

Квитки на концерти надійдуть у передпродаж 30 квітня, а загальний продаж стартує 1 травня. Також Делевінь виступить на музичному фестивалі Primavera Sound Barcelona.

Раніше Делевінь вже мала досвід у музиці — у 2011-2012 роках модель записала два студійних альбоми, однак слухачі так і не почули їх через вимогу менеджера випустити релізи під псевдонімом. Ще через кілька років Делевінь записала сингл CC the World разом із Фарреллом Вільямсом, а у 2017 році акторка випустила пісню I Feel Everything для фільму «Валеріан та місто тисячі планет».