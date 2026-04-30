Ентоні Гопкінс і Кетрін Зета-Джонс на фермі: з’явилися перші кадри стрічки «Візит до дідуся»

Двоє найвідоміших акторів з Вельсу знімаються разом у новому фільмі. Кетрін Зета-Джонс приєдналася до Ентоні Гопкінса в стрічці «Візит до дідуся» («A Visit to Grandpa’s»). Зйомки фільму стартували на початку квітня, пише The Hollywood Reporter.

Фільм режисує Ді Джей Карузо, відомий за трилером «Параноя» 2007 року та фільмом «Орлиний зір» 2008-го. Стрічка натхнена оповіданням валлійського поета й письменника Ділана Томаса. Для кіно його адаптував Кен Аґуадо.

За сюжетом, хлопчика відправляють провести літо з дідусем на віддаленій фермі у Вельсі. Дідуся грає Ентоні Гопкінс. Замість нудних канікул і суворих правил, герой потрапляє «у світ хаосу, фантазії, дивних історій та родинних відкриттів».

На перших кадрах зі знімального майданчика Кетрін Зета-Джонс зображена в жовтій сукні за барною стійкою, а Ентоні Гопкінс — у пальті та капелюсі.

У фільмі також знімаються Анайрін Барнард («Дюнкерк»), Джеральдіна Джеймс («Шерлок Холмс»), Арті Вілкінсон-Гант («Удачі, розважайтеся, не помріть») та Еймі-Фіон Едвардс («Повільні коні», «Гострі картузи»).

Дата виходу фільму поки що не повідомляється.