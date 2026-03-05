«Команда мрії Барбі»: Mattel випустила серію на честь видатних жінок сучасності

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 05 березня 2026
202

До Міжнародного дня боротьби за права жінок компанія Mattel представила свою першу «Команду мрії Барбі» (Barbie Dream Team). Це серія ляльок, створених за образом восьми жінок, які змінюють світ у своїх галузях — від професійного спорту до науки.

Серед жінок, які отримали власну копію Barbie:

  • Серена Вільямс (США) — легенда тенісу та підприємиця;
  • Келлі Жерарді (США) — астронавтка-дослідниця;
  • Регіна Сірвент Альварадо (Мексика) — професійна автогонщиця;
  • Хлої Келлі (Велика Британія) — футболістка;
  • Гелен Фішер (Німеччина) — попзірка;
  • Зоя Скубіс (Польща) — професійна альпіністка;
  • Стефані Гілмор (Австралія) — професійна серфінгістка;
  • Смріті Мандхана (Індія) — крікетистка.

Mattel описує учасниць проєкту як «світових першопрохідців, що прокладають шлях для наступного покоління». Мета ініціативи — надихнути дівчат у всьому світі сміливо йти за своїми мріями та реалізовувати свій безмежний потенціал.

«Коли я росла, то мріяла про трофеї та великі моменти у футболі, але ніколи не уявляла, що досягну такої незвичайної мети, як власна лялька», — поділилася враженнями Хлої Келлі, гравчиня лондонського «Арсенала» та збірної Англії.

З моменту дебюту ляльки у 1959 році бренд відзначив досягнення понад 100 жінок у різних індустріях. Раніше компанія випускала ляльки на честь сестри Серени — Вінус Вільямс, ексгендиректорки YouTube Сьюзан Воджицькі, а також науковиці Меггі Адерін-Покок.

