Пітер Джексон отримає почесну «Золоту пальмову гілку» в Каннах

Артем Черничко 05 березня 2026
Новозеландський режисер, триразовий лауреат премії «Оскар» Пітер Джексон отримає почесну «Золоту пальмову гілку» під час церемонії відкриття 79-го Каннського кінофестивалю 12 травня. Про це повідомили на сайті фестивалю.

Керівництво фестивалю зазначило, що ця нагорода є даниною поваги митцю, який зумів поєднати голлівудські блокбастери з авторським кіно, продемонструвавши «надзвичайне художнє бачення та технологічну сміливість».

«Отримати таку відзнаку в Каннах — один із найбільших привілеїв у моїй кар'єрі. Цей фестиваль завжди підтримував сміливе кіно, і я вдячний за визнання серед майстрів, які продовжують мене надихати», — прокоментував Пітер Джексон.

Зв'язок режисера з фестивалем триває десятиліттями. У 1988 році він вперше приїхав на фестивальний кіноринок зі своїм дебютним фільмом «Поганий смак». У 2001-му саме в Каннах Джексон показав перші 26 хвилин «Братства персня» за кілька місяців до світової прем'єри. Ця презентація розвіяла скепсис критиків і дала старт одній з найуспішніших франшиз в історії.

Директор фестивалю Тьєррі Фремо підкреслив, що існує кінематограф «до» і «після» Пітера Джексона. Окрім фентезі-саг «Володар перснів» та «Хоббіт», режисер відомий роботою над «Кінг-Конгом», а також недавніми документальними проєктами — відреставрованою хронікою Першої світової війни «Вони не постаріють» та серіалом «The Beatles: Get Back».

Цього року журі Каннського кінофестивалю очолить південнокорейський режисер Пак Чхан Ук. Фестиваль триватиме з 12 до 23 травня, а повну програму оголосять 9 квітня.

