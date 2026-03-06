Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix купив ШІ-стартап Бена Аффлека — актор стане радником стримінгу

Артем Черничко 06 березня 2026
Стримінговий гігант Netflix оголосив про придбання компанії InterPositive, заснованої голлівудським актором і режисером Беном Аффлеком. Стартап розробляє інструменти на основі штучного інтелекту, спеціально адаптовані для потреб кіновиробництва, пише Variety.

Сума угоди не розголошується, проте відомо, що вся команда InterPositive з 16 осіб приєднується до штату Netflix. Сам Бен Аффлек обійме посаду старшого радника стримінгу, де надаватиме експертну підтримку та стратегічні поради.

На відміну від відомих генеративних моделей, як-от Sora від OpenAI, інструменти Аффлека не створюють відео з текстових запитів «з нуля».

«Люди думають, що ШІ — це коли ти щось друкуєш у комп'ютері, а він видає тобі фільм. Це не про нас», — пояснив Аффлек.

Система InterPositive створює ШІ-модель на основі відзнятого матеріалу конкретного фільму. Потім режисери можуть використовувати цю модель на етапі постпродакшну, щоб змінювати освітлення у кадрах, коригувати кольоропередачу, додавати візуальні ефекти тощо.

Головна ідея стартапу, за словами Аффлека, — залишити кінематографіста в центрі процесу та захистити людську творчість. Технологія має на меті підвищити якість контенту, а не просто зробити його дешевшим чи швидшим у виробництві.

