У метро Києва пояснили, чому станції протікають

У КП «Київський метрополітен» розповіли, що поява мокрих плям чи протікань на станціях пов’язана з природними факторами та взаємодією підземної інфраструктури з навколишнім середовищем. У підприємстві наголошують: усі станції перебувають у належному технічному стані.

Основні причини появи вологи:

Збільшення обсягу води: танення снігу та рясні опади перенасичують ґрунт, що призводить до підняття рівня ґрунтових вод.

Зміна погодних умов: різкі зміни погоди спричиняють утворення конденсату на конструкціях, який згодом відводиться у дренажну систему.

Природні фактори експлуатації: вібрації від руху поїздів та поступове зношування гідроізоляції є типовими для підземних споруд.

Оскільки ремонт зазвичай виконують зсередини споруди без доступу до зовнішнього шару, фахівці використовують сучасні гелеві розчини, полімерні композитні матеріали або встановлюють металеві лотки для контрольованого відведення води. Уся волога, що потрапляє до тунелів, відкачується насосними агрегатами до міської дощової мережі.

У підземці також прокоментували ситуацію на станції «Іподром», де нещодавно пасажири помітили мокрі плями на стелі. Фахівці пояснили, що проводять там технологічне провітрювання підстельового простору для боротьби з конденсатом. Для цього тимчасово демонтували окремі елементи стелі, які після завершення обстежень замінять вентиляційними решітками.