У Кембриджі пройде великий концерт до 80-річчя засновника гурту Pink Floyd Сіда Барретта

У Кембриджі, рідному місті співзасновника гурту Pink Floyd Сіда Барретта, відбудеться великий концерт на честь музиканта. Захід пройде 10 жовтня — у день, коли Барретту могло б виповнитися 80 років, пише BBC.

Концерт прийматиме майданчик Cambridge Corn Exchange — саме там Барретт дав свій останній живий виступ 24 лютого 1972 року. У шоу візьмуть участь гурти Kula Shaker, Soft Machine, Men on the Border, Diana Silveira & The Psychedelic Circus, Radhika та Pünk Floyd.

Сестра музиканта Розмарі Брін сказала, що Барретт був би радий дізнатися, що його музика й досі знаходить нових слухачів у Кембриджі та за його межами.

Сіда Барретта вважають головною творчою силою раннього Pink Floyd. Він написав більшість пісень дебютного альбому The Piper at the Gates of Dawn та сформував психоделічне звучання гурту.

Однак через проблеми з психічним здоров’ям і наркотиками музикант залишив колектив у 1968 році та згодом повернувся до Кембриджа, де вів усамітнений спосіб життя. Барретт помер у 2006 році у віці 60 років.

Ювілей також відзначать виходом пам’ятного альбому 9 жовтня. До нього увійдуть нові інтерпретації пісень Барретта та раніше невидані записи. Серед учасників проєкту — Девід Гілмор, Nick Mason's Saucerful of Secrets, All About Eve, Mystery Jets та Розалі Каннінгем.

Крім того, у Кембриджі відкриють виставку, присвячену життю, творчості та культурному впливу музиканта. Усі кошти від заходів передадуть благодійним організаціям, що займаються підтримкою людей з проблемами психічного здоров’я.