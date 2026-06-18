В Україні запустили електронну бібліотеку жіночої історії

В Україні з’явилася електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії. Її створила Українська асоціація досліджень жіночої історії, об’єднавши на одному ресурсі наукові праці від часів Русі до Євромайдану.

У каталозі зібрали авторські й колективні монографії, збірники наукових праць, окремі розділи з колективних видань, статті в академічних журналах і дисертації. Найповніше представлений доробок членкинь Асоціації.

Серед основних тем — жіноче повсякдення, громадський активізм, тілесність і сексуальність, правовий статус та гендерна політика. Окремі дослідження присвячені жіночому рухові, а також історії міграції, воєн і геноцидів.

Матеріали представлені переважно українською та англійською, також є праці польською і німецькою мовами. Каталог можна фільтрувати за авторкою чи автором, тематикою та історичним періодом.

Онлайн-бібліотека поєднує бібліографічні записи, повні тексти й посилання на зовнішні ресурси — сайти наукових журналів, видавництв та електронних репозитаріїв. Більшість текстів доступна безкоштовно, однак деякі видання можуть бути платними або не мати відкритої повної версії. Ознайомитись із науковими працями можна за посиланням.

Українська асоціація досліджень жіночої історії працює з 2010 року та об’єднує дослідниць і дослідників, які вивчають і викладають жіночу та гендерну історію України.