Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Україні запустили електронну бібліотеку жіночої історії

Ірина Маймур 18 червня 2026
268
В Україні запустили електронну бібліотеку жіночої історії

В Україні з’явилася електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії. Її створила Українська асоціація досліджень жіночої історії, об’єднавши на одному ресурсі наукові праці від часів Русі до Євромайдану.

У каталозі зібрали авторські й колективні монографії, збірники наукових праць, окремі розділи з колективних видань, статті в академічних журналах і дисертації. Найповніше представлений доробок членкинь Асоціації.

Серед основних тем — жіноче повсякдення, громадський активізм, тілесність і сексуальність, правовий статус та гендерна політика. Окремі дослідження присвячені жіночому рухові, а також історії міграції, воєн і геноцидів.

Матеріали представлені переважно українською та англійською, також є праці польською і німецькою мовами. Каталог можна фільтрувати за авторкою чи автором, тематикою та історичним періодом.

Онлайн-бібліотека поєднує бібліографічні записи, повні тексти й посилання на зовнішні ресурси — сайти наукових журналів, видавництв та електронних репозитаріїв. Більшість текстів доступна безкоштовно, однак деякі видання можуть бути платними або не мати відкритої повної версії. Ознайомитись із науковими працями можна за посиланням.

Українська асоціація досліджень жіночої історії працює з 2010 року та об’єднує дослідниць і дослідників, які вивчають і викладають жіночу та гендерну історію України.

Фото: Nina zeynep güler zz / Pexels
Мітки
Новини
Читайте також
Інсталяцію українського художника Нікіти Кадана представили на арт’ярмарку в Базелі У Кембриджі пройде великий концерт до 80-річчя засновника гурту Pink Floyd Сіда Барретта Продюсер «Шрека» працює над анімаційним серіалом про Шерлока Голмса Австралійська авіакомпанія запустить найдовший у світі безпосадковий рейс — до 22 годин у повітрі
Модельєрка Поліна Кадільнікова: «Я не хотіла робити з війни естетику» 17 червня 2026 건배, Skål, Saúde!: як пити по-іноземному 17 червня 2026 Знищений костюмний цех студії Довженка — на фотографіях Віки Темнової 16 червня 2026 «День істини» Стівена Спілберга: фільм-інструкція, як побрататися з інопланетянами 16 червня 2026 Вогонь і танці: якою запам’ятаємо кіностудію Довженка на «Брудному Псі» 15 червня 2026 Київські замальовки. Випуск 41 14 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.