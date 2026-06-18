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Продюсер «Шрека» працює над анімаційним серіалом про Шерлока Голмса

Ірина Маймур 18 червня 2026
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Британська продакшн-компанія Harry King Television розробляє анімаційний серіал про Шерлока Голмса, орієнтований на дорослу аудиторію. Проєкт має робочу назву «Animated Sherlock», пише Collider.

Мультсеріал створюють за мотивами книжкової серії Ніколаса Серкомба «Пригоди Шерлока Голмса без купюр» («The Unexpurgated Adventures of Sherlock Holmes»). Це гумористичне й відвертіше переосмислення класичних історій, подане як повні записи доктора Ватсона, які нібито скоротили та пом’якшили перед публікацією.

Сюжет розвиватиметься через наскрізні арки тривалістю в сезон. Водночас окремі епізоди переосмислюватимуть справи з оригінальних творів Артура Конан Дойла.

Прев'ю відео

Автори планують докладніше розкрити характери й минуле Шерлока Голмса, доктора Ватсона, місіс Гадсон і професора Моріарті.

За словами Серкомба, анімаційний формат дозволить показати пригоди Голмса «у масштабнішій, винахідливішій і сміливішій формі». Орієнтація на дорослу аудиторію не означає, що серіал отримає офіційний рейтинг 18+.

До команди приєднався Девід Ліпман, який продюсував перші два фільми франшизи «Шрек». Над проєктом також працюють сценарист фільму «Вуличний кіт на ім’я Боб» Тім Джон і Майкл Раян, відомий за анімаційними стрічками «Планета 51» та «Пес-самурай і місто котів».

Наразі проєкт залишається в розробці: платформу, акторів озвучування, кількість епізодів і дату прем’єри поки не оголошували.

Фото: Tycho / Wikimedia Commons
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