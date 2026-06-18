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Інсталяцію українського художника Нікіти Кадана представили на арт’ярмарку в Базелі

Ірина Маймур 18 червня 2026
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Voloshyn Gallery представила звукову інсталяцію українського художника Нікіти Кадана в секторі Unlimited міжнародного арт’ярмарку Art Basel у Базелі. Роботу під назвою «Тривога (Сирени та щогла)» показують до 21 червня.

Інсталяція складається з круглої напівпрозорої білої завіси, металевого стрижня в центрі та звукової композиції. Сигнал тривоги лунає хвилями, між якими виникають короткі паузи. Відвідувачі можуть пройти крізь простір і почути звук з усіх боків.

Звукову частину створили українські композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко. Вокальну партію виконала українська мецо-сопрано Олена Бєлкіна.

Кадан поєднує два образи сирени: сигнал, що попереджає про повітряну небезпеку, та істот із давньогрецької міфології, чий спів заманював моряків до загибелі. Так автор розмірковує про зіткнення культури з повсякденною реальністю життя під час війни.

Назва відсилає до подвійного значення українського слова «тривога»: попередження про повітряну небезпеку та стан внутрішнього занепокоєння. Проходження крізь завісу автори описують як «входження в цей стан і подальший вихід із нього».

За поясненням Voloshyn Gallery, біла тканина нагадує водночас театральну сцену та медичну ширму. Металевий стрижень у центрі постає точкою опори серед звуку, але також нагадує про загрозу, яку несе повітряна атака.

Unlimited — сектор Art Basel для масштабних інсталяцій, скульптур, відеопроєкцій, фотосерій і перформансів, які не вміщуються на стандартних стендах. Цьогоріч його курує Руба Катріб.

Нікіта Кадан працює з інсталяцією, живописом і графікою, звертаючись до тем історичної пам’яті, політичного насильства та посткомуністичних суспільств. Він є учасником мистецької групи Р.Е.П. і співзасновником кураторського колективу «Худрада». У 2025 році художник посів 94-те місце в рейтингу ArtReview Power 100.

Фото: Voloshyn Gallery
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