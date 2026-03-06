У Німеччині збираються дозволити полювання на вовків через напади хижаків на худобу

У Німеччині планують дозволити відстріл вовків. Законопроєкт ухвалила нижня палата парламенту у відповідь на зростання популяції хижаків і різке збільшення нападів на худобу, пише The Guardian.

За документ проголосували депутати від правлячої коаліції на чолі з Християнсько-демократичним союзом, а також представники ультраправої партії Alternative für Deutschland, яка давно виступає за відстріл вовків для захисту фермерів. Закон ще має схвалити верхня палата парламенту Бундесрат. Голосування очікується пізніше цього місяця.

Документ дозволить 16 федеральним землям Німеччини відкривати сезон полювання на вовків з липня по жовтень у регіонах із високою чисельністю цих тварин. Крім того, вовків, які раніше нападали на сільськогосподарських тварин, можна буде відстрілювати незалежно від сезону чи їхнього природоохоронного статусу.

За статистикою, у 2024 році у Німеччині вовки вбили або поранили близько 4300 сільськогосподарських тварин.

Дискусія навколо захисту вовків загострилася після інциденту 2022 року, коли хижак убив поні на ім’я Доллі, що належав президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн поблизу Ганновера. Після цього вона ініціювала перегляд охоронного статусу вовків у ЄС, який згодом знизили.

Екологічні організації різко критикують новий закон. Наприклад, Nature and Biodiversity Conservation Union закликала землі заблокувати його в Бундесраті. На думку природоохоронців, проблему нападів варто вирішувати через захист стад — встановлення огорож і використання спеціально навчених собак.