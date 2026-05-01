У Швейцарії проведуть референдум про обмеження населення до 10 мільйонів людей

У Швейцарії 14 червня проведуть референдум щодо обмеження населення країни до 10 мільйонів людей. Ініціативу запропонувала ультраправа Швейцарська народна партія, пише Bloomberg.

Якщо пропозицію підтримають, уряд буде змушений вжити заходів для скорочення імміграції, щоб населення не перевищило встановлену межу. У довгостроковій перспективі це може призвести до жорстких обмежень на в’їзд до країни.

Населення Швейцарії вже наближається до запропонованого ліміту. У 2025 році в країні проживали близько 9,1 мільйона людей, а за останнє десятиліття населення зросло приблизно на 10 %. Основним чинником зростання стала міграція.

Прихильники ініціативи кажуть, що обмеження допоможе зменшити тиск на ринок житла, транспорт і громадську інфраструктуру. Противники, серед яких уряд і бізнес, попереджають про ризик дефіциту працівників, шкоду для економіки та погіршення відносин із ЄС.

За даними квітневого опитування Tamedia / 20 Minuten, 52 % виборців підтримували обмеження населення або схилялися до підтримки. У березні таких було 45 %.

Якщо населення Швейцарії перевищить 10 мільйонів, країна має вийти з міжнародних угод, які сприяють його зростанню. Якщо за два роки після цього кількість жителів не зменшиться нижче від цієї межі, Швейцарія може розірвати угоду з ЄС про свободу пересування людей. Це може вплинути на інші двосторонні домовленості з Євросоюзом і на права громадян ЄС, які живуть і працюють у країні.