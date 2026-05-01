Серіал про принцесу Діану вийде до 30-ї річницї її смерті — там будуть невідомі аудіозаписи

Компанії Love Monday TV та 53 Degrees Global оголосили про роботу над документальним проєктом під назвою «Діана: Непочута правда» (Diana: The Unheard Truth). Прем’єра трисерійного шоу запланована на 31 серпня 2027 року — у 30-ту річницю трагічної загибелі принцеси Вельської. Про це пише Variety.

В основі проєкту — п’ять годин аудіозаписів Діани, які раніше ніколи не оприлюднювали. За три десятиліття після її смерті публіка чула менше ніж годину з цього архіву.

Аудіозаписи були зроблені у 1991 році доктором Джеймсом Колтурстом, близьким другом принцеси. У той час записи таємно виносили з Кенсінгтонського палацу та передавали автору Ендрю Мортону. Саме ці матеріали лягли в основу скандальної біографії «Діана: справжня історія з її вуст», яка назавжди змінила історію британської королівської родини.

У серіалі візьмуть участь самі Ендрю Мортон та Джеймс Колтурст, а також видавець Майкл О'Мара. Вони вперше детально розкажуть про обставини створення книги, величезні ризики, на які йшла Діана, та тиск, під яким перебували всі учасники процесу.

На архівних плівках Діана відверто ділиться своїм баченням життя всередині королівської родини, прогнозами щодо майбутнього Чарльза та Камілли, а також амбіціями побудувати незалежне від корони життя.

У проєкті також з’являться люди з близького оточення принцеси: шкільна подруга Делісса Нідгем, перукар Сем Макнайт, астрологиня Пенні Торнтон, танцюрист Вейн Сліп та колишній охоронець Кен Ворф.

Виробництво ведуть Love Monday TV, відомі проєктом «Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors», та 53 Degrees Global, які працювали над «The Royal House of Windsor» для Netflix.