Spotify запустив верифікацію артистів, щоб відрізняти їх від ШІ

Ірина Маймур 01 травня 2026
Spotify запустив верифікацію артистів, щоб відрізняти їх від ШІ

Spotify запускає нову позначку «Verified by Spotify», яка підтверджуватиме автентичність профілів артистів. У компанії пояснюють, що в епоху ШІ слухачам важливо розуміти, хто стоїть за музикою, яку вони слухають.

Новий знак з’являтиметься в профілях виконавців і поруч із їхніми іменами в пошуку. Він матиме напис «Verified by Spotify» і світло-зелену галочку. Позначка означатиме, що профіль пройшов перевірку Spotify і відповідає критеріям автентичності та довіри.

Щоб отримати верифікацію, артист має демонструвати стабільну активність і зацікавленість слухачів протягом часу, а не лише разовий сплеск популярності. Також він має дотримуватися правил платформи й мати ознаки реальної присутності — наприклад, концерти, мерч або пов’язані соцмережі в профілі.

Профілі, які переважно представляють ШІ-згенерованих артистів або ШІ-персон, на старті програми не зможуть отримати позначку. У Spotify зазначають, що підхід до визначення автентичності артиста змінюватимуть разом із розвитком музичної індустрії.

Компанія поєднуватиме власні критерії з людською перевіркою. Мета програми — не лише відсіювати недоброчесні профілі, а й дати слухачам надійніший сигнал про справжніх артистів за музикою.

Позначку почнуть поступово показувати протягом найближчих тижнів. На старті Spotify планує верифікувати понад 99% артистів, яких слухачі активно шукають на платформі. Йдеться про сотні тисяч виконавців, більшість із яких — незалежні артисти.

Spotify також запускає новий розділ у профілях артистів. У ньому показуватимуть кар’єрні віхи, релізну активність і гастрольну діяльність. Розділ буде доступний незалежно від того, чи має артист позначку «Verified by Spotify».

Зображення: zdhan Imran / Unsplash
