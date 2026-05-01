Spotify запустив верифікацію артистів, щоб відрізняти їх від ШІ

Spotify запускає нову позначку «Verified by Spotify», яка підтверджуватиме автентичність профілів артистів. У компанії пояснюють, що в епоху ШІ слухачам важливо розуміти, хто стоїть за музикою, яку вони слухають.

Новий знак з’являтиметься в профілях виконавців і поруч із їхніми іменами в пошуку. Він матиме напис «Verified by Spotify» і світло-зелену галочку. Позначка означатиме, що профіль пройшов перевірку Spotify і відповідає критеріям автентичності та довіри.

Щоб отримати верифікацію, артист має демонструвати стабільну активність і зацікавленість слухачів протягом часу, а не лише разовий сплеск популярності. Також він має дотримуватися правил платформи й мати ознаки реальної присутності — наприклад, концерти, мерч або пов’язані соцмережі в профілі.

Профілі, які переважно представляють ШІ-згенерованих артистів або ШІ-персон, на старті програми не зможуть отримати позначку. У Spotify зазначають, що підхід до визначення автентичності артиста змінюватимуть разом із розвитком музичної індустрії.

Компанія поєднуватиме власні критерії з людською перевіркою. Мета програми — не лише відсіювати недоброчесні профілі, а й дати слухачам надійніший сигнал про справжніх артистів за музикою.

Позначку почнуть поступово показувати протягом найближчих тижнів. На старті Spotify планує верифікувати понад 99% артистів, яких слухачі активно шукають на платформі. Йдеться про сотні тисяч виконавців, більшість із яких — незалежні артисти.

Spotify також запускає новий розділ у профілях артистів. У ньому показуватимуть кар’єрні віхи, релізну активність і гастрольну діяльність. Розділ буде доступний незалежно від того, чи має артист позначку «Verified by Spotify».