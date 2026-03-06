ЮНЕСКО виділила $99 тисяч на розвиток геймдеву та комп'ютерної графіки в Україні

ЮНЕСКО підтримала український проєкт розвитку анімації та геймдеву. Ініціатива PlayFrame: Boosting Animation & Gamedev in Ukraine отримає фінансування у розмірі $99 тисяч від Міжнародного фонду культурного розмаїття. Про це повідомляє Міністерство культури України.

Рішення ухвалили під час 19-ї сесії міжурядового комітету з охорони й заохочення розмаїття форм культурного самовираження, що відбулася 17-20 лютого в штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі.

Український проєкт, поданий громадською організацією LINOLEUM, увійшов до 11 ініціатив, рекомендованих до фінансування за результатами шістнадцятого конкурсу фонду. Загалом на конкурс подали 881 заявку з різних країн світу.

Ініціатива PlayFrame спрямована на розвиток секторів анімації, геймдеву та комп'ютерної графіки в Україні. У межах проєкту команда проведе дослідження індустрії, створить цифрову платформу для професійної спільноти, організує навчальні програми і сприятиме співпраці між учасниками ринку.

Проєкт триватиме два роки й має охопити щонайменше 200 українських фахівців. Особливу увагу планують приділити підтримці жінок, молоді та людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Міжнародний фонд культурного розмаїття працює в межах конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження і підтримує проєкти, спрямовані на розвиток культурних і креативних індустрій, професійних спільнот і виробництва культурного контенту.