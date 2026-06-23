Прокуратура вимагає від власника укласти охоронний договір на Голосіївську водонапірну вежу в Києві

Київська міська прокуратура подала позов до суду, щоб зобов’язати уповноважену власником особу укласти охоронний договір на Водонапірну башту в Голосіївському районі. Суд уже відкрив провадження в справі, повідомляє пресслужба відомства.

На початку 2023 року будівлю внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

У прокуратурі зазначають, що це зразок промислової архітектури XX століття та цінний елемент історичного середовища Садиби Української сільськогосподарської академії. Висота вежі сягає 30 метрів.

За даними прокуратури, балансоутримувач тривалий час не укладає охоронний договір на об’єкт. У відомстві вважають, що це унеможливлює належне утримання та збереження будівлі.

Охоронний договір визначає, як власник або користувач має утримувати, використовувати й охороняти об’єкт культурної спадщини. Без такого документа складніше контролювати стан споруди та вимагати її збереження.

Голосіївська водонапірна вежа вже кілька років перебуває в центрі конфлікту навколо забудови. Ще наприкінці 2022 року активісти повідомляли, що забудовник ЖК «Голосіївські вежі» обніс парканом ділянку між будинками 9 та 11 на вулиці Генерала Родимцева, і за парканом опинилася сама вежа. Представник забудовника тоді заявляв, що споруду планують демонтувати через аварійний стан. Водночас «Мапа Реновації» пропонувала зберегти вежу й переосмислити її як громадський простір — наприклад, оглядовий майданчик або місце для виставок та інсталяцій.

У вересні 2025 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду став на бік Київради і прокуратури в справі щодо території Голосіївської водонапірної вежі. Тоді суд скасував додаткову угоду, яка, за словами пам’яткоохоронця Дмитра Перова, дозволяла забудовнику ТОВ «МЖК «Оболонь»» зводити об’єкти на території пам’ятки.

У листопаді 2025 року Господарський суд Києва відхилив інший позов прокуратури — про повернення землі під Голосіївською водонапірною вежею у власність держави. ГО «Спадщина Київ» тоді повідомляла, що після цього вежа залишалася за будівельним парканом.