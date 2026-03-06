Платформа Letterboxd склала топ-50 найкращих українських фільмів

Соціальна мережа для кіноманів Letterboxd опублікувала підбірку топ-50 українських фільмів.

До списку увійшли як стрічки радянського періоду, зняті у часи Радянського союзу, так і роботи сучасного українського кіно.

Рейтинг сформовано за середнім балом користувачів платформи. До переліку потрапляли лише художні фільми, де Україна вказана серед країн виробництва або які були створені на території Української РСР. Мінімальний поріг для участі — 200 оцінок.

Перше місце посіла культова стрічка «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова. Другу позицію зайняв анімаційний фільм «Острів скарбів», а трійку лідерів замикає картина «Криниця для спраглих» — сценарний дебют поета Івана Драча.

Найбільш представленою режисеркою у списку стала Кіра Муратова — до рейтингу потрапили сім її стрічок. На другому місці за кількістю фільмів опинився Юрій Іллєнко, чиї роботи з’являються у списку п’ять разів.