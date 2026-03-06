Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Платформа Letterboxd склала топ-50 найкращих українських фільмів

Іван Назаренко 06 березня 2026
162

Соціальна мережа для кіноманів Letterboxd опублікувала підбірку топ-50 українських фільмів.

До списку увійшли як стрічки радянського періоду, зняті у часи Радянського союзу, так і роботи сучасного українського кіно.

Рейтинг сформовано за середнім балом користувачів платформи. До переліку потрапляли лише художні фільми, де Україна вказана серед країн виробництва або які були створені на території Української РСР. Мінімальний поріг для участі — 200 оцінок.

Перше місце посіла культова стрічка «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова. Другу позицію зайняв анімаційний фільм «Острів скарбів», а трійку лідерів замикає картина «Криниця для спраглих» — сценарний дебют поета Івана Драча.

Найбільш представленою режисеркою у списку стала Кіра Муратова — до рейтингу потрапили сім її стрічок. На другому місці за кількістю фільмів опинився Юрій Іллєнко, чиї роботи з’являються у списку п’ять разів.

Мітки
Новини
Читайте також
У львівському скансені відкрили відреставровану гончарню 1930-х років Енн Гетевей випустила похмурий сингл Burial до фільму «Мати Марія» ЮНЕСКО виділила $99 тисяч на розвиток геймдеву та комп'ютерної графіки в Україні У Канаді випустили золоту монету у формі української писанки
Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026 Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок березня 04 березня 2026 Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026 Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.