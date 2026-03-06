У львівському скансені відкрили відреставровану гончарню 1930-х років

У Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького завершили реставрацію гончарні з села Потелич. Відтепер там можна не лише ознайомитися з внутрішньою експозицією та історією, а й взяти участь у майстерці з ліпки чи гончарства, повідомляє Львівська міськрада.

Реставраційні роботи тривали рік, а їхня вартість склала приблизно 600 тисяч гривень. Фахівці замінили покрівлю, зміцнили камінь, облаштували нову гончарну піч для випалу, провели внутрішні столярні роботи, а також створили інтер’єр та внутрішню експозицію.

Гончарня з Потелича розташована у музейному секторі «Львівщина». Наразі це єдиний музейний архітектурний об’єкт, виконаний з каменю: стіни споруди збудовано з пісковика на вапняно-цементному розчині, а дах покритий черепицею. У першому приміщенні розташовується гончарна піч, у другому — виробничий простір з гончарним кругом та іншими знаряддями. Також до споруди прибудована невеличка «шіпка» для зберігання речей.

Село Потелич вважається чи не найдавнішим гончарним осередком Галичини, що ще з середньовічних часів був центром цього промислу. Сама гончарня була збудована у 1930-х роках і відтворює традиційний для регіону тип споруд. Музей придбав її як унікальний об’єкт і перевіз до скансену у 1975 році.

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького — це музей просто неба, заснований у 1971 році. Від часу створення установа зберігає, досліджує і популяризує культуру, народну архітектуру та давній побут усієї Західної України.