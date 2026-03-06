Гаррі Стайлз подарував 100 квитків на свій концерт учням школи, де навчався

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 06 березня 2026
Сто учнів зі школи Holmes Chapel Comprehensive School отримали шанс потрапити на концерт британського співака Гаррі Стайлза у Манчестері — квитки для них подарував сам артист, пише BBC

Це буде одноразовий виступ на арені Co-op Live Arena. Школа повідомила, що 50 учнів підуть на концерт, і кожному дозволили взяти із собою ще одну людину.

За словами директора школи Найджел Білбі , охочих було значно більше: на квитки подалися понад 600 учнів. Тому школа провела жеребкування, щоб визначити переможців.

Білбі розповів, що після отримання унікальної та щедрої пропозиції від музиканта адміністрація вирішила провести відкриту лотерею серед усіх родин, щоб дати кожному рівний шанс.

Переможців визначили за допомогою генератора випадкових чисел. У п’ятницю вранці обрані сім’ї отримали електронні листи з повідомленням, що вони виграли квитки.

Директор також зазначив, що попри світову популярність Гаррі Стайлза не забуває про свої корені. Співак навчався в цій школі до 16 років, і, за словами Білбі, досі зберігає зв’язок із навчальним закладом, де виріс.

Фото: erintheredmc / Wikimedia Commons
