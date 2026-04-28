Ветеран запустив український аналог Etsy для крафтових товарів

В Україні запрацював маркетплейс крафтових товарів Create4Me. Його створив ветеран із Тернополя Максим Максименко, який після тяжкого поранення демобілізувався з армії у 2022 році, пише Liga.net.

Create4Me працює як український аналог Etsy — міжнародної платформи для унікальних і креативних товарів, зокрема виробів ручної роботи. На маркетплейсі продають вироби з усієї України: прикраси, керамічні горнятка, сумки, іграшки та інші товари. До платформи вже долучилися понад 300 майстрів.

Ідея Create4Me з’явилася після того, як дружина ветерана шукала сумку ручної роботи. На одному із сайтів вони переглянули понад два десятки сторінок, але знайшли лише кілька справді крафтових виробів. Решта товарів були масовою продукцією з Китаю.

«Я хотів створити платформу саме для товарів ручної роботи, щоб у подальшому оці прогалини, які бачив, закрити», — пояснює підприємець.

На розробку платформи Максименко залучив 1,5 мільйона гривень грантових коштів за програмою «Варто 11.0» від Українського ветеранського фонду. Близько 600 тисяч гривень спрямували на розробку й дизайн сайту та оренду серверів. Також кошти йдуть на підтримку роботи маркетплейсу та рекламу. Нині підприємець продовжує вкладати в розвиток Create4Me власні гроші.

Маркетплейс стартував у 2025 році. На платформі не розміщують перекупників і продавців, які під виглядом хендмейду пропонують китайський масмаркет. Кожен майстер проходить верифікацію: команда спілкується з продавцями та переглядає їхні соцмережі.

Майстри сплачують комісію з продажів. Для ветеранів вона становить 8%, для волонтерів — 12%, для інших продавців — 15%.

Ветеран планує розвивати навколо Create4Me спільноту майстрів. У межах такого ком’юніті вони зможуть спілкуватися та отримувати юридичну, бухгалтерську й фінансову допомогу.

Сформувати спільноту підприємець хоче до кінця 2026 року. Далі він планує вихід на міжнародні ринки, співпрацю з іноземними онлайн-платформами та участь в офлайн-ярмарках за кордоном.