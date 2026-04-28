Google тестує ШІ-пошук у YouTube з відповідями та добірками відео

Компанія Google тестує новий формат пошуку на YouTube під назвою Ask YouTube. Функція працює як розмовний ШІ-пошук: замість звичайного списку роликів сервіс формує сторінку з текстовою відповіддю, відео, Shorts і підказками для уточнення запиту, пише The Verge.

Наразі експеримент доступний користувачам YouTube Premium у США віком від 18 років. Щоб скористатися функцією, потрібно ввімкнути її на сторінці експериментів YouTube. Пошук працює англійською мовою на комп’ютері.

У пошуковому рядку з’являється кнопка Ask YouTube. Платформа також пропонує готові запити — наприклад, коротку історію місії Apollo 11, пояснення правил волейболу або добірку відео зі слоненятами.

Після введення запиту YouTube відкриває окрему сторінку з коротким підсумком теми. У результатах можуть з’являтися ключові факти, таймкоди у відео, довгі ролики, Shorts і тематичні добірки. Наприклад, у тесті The Verge на запит про історію Apollo 11 сервіс показав короткий опис місії, список важливих подій, відео з таймкодом про день запуску та кілька блоків із роликами.

Ask YouTube також дозволяє ставити уточнювальні запитання без повернення до звичайної пошукової видачі. Після додаткового запиту сервіс може сформувати нову сторінку з оновленими інформаційними блоками.

Водночас у тестах уже помітили неточності. Зокрема, на запит про Steam Controller система неправильно описала характеристики старої моделі контролера. The Verge зазначає, що згенеровані ШІ-відповіді все одно потрібно перевіряти.

YouTube також працює над тим, щоб у майбутньому відкрити доступ до експерименту для користувачів без підписки Premium.