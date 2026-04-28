У Чехії найкращою аудіокнигою року стала «Hovory» — на основі телефонних розмов українців під час війни

Ірина Маймур 28 квітня 2026
349

У Чехії найкращою аудіокнигою 2025 року стала «Hovory» Вікторії Кралько. Проєкт створили на основі телефонних розмов українців, яких розділила війна, повідомляє Radio Prague International та naposlech.cz.

«Hovory» отримала одразу дві нагороди: стала абсолютним переможцем 2025 року та найкращою аудіокнигою поза категоріями. Загалом у конкурсі взяли участь 124 аудіокниги.

Авторка проєкту — Вікторія Кралько, студентка факультету кіно й телебачення Академії виконавських мистецтв у Празі. Вона народилася в Чехії в українській родині й вивчає звукову творчість. Родина її батьків живе в Україні, а двоюрідні брати служать у війську.

Аудіокнига складається з п’яти історій. До неї увійшли розмови українців із Маріуполя, Харкова, Києва та Херсона, які не можуть бачитися через війну. Серед них — розмова захисника «Азовсталі», який досі перебуває в російському полоні, з дружиною, а також розмови бабусі, що залишилася в Празі з онуком, із донькою, яка повернулася до України й вступила до війська.

Поштовхом до створення серії стало знайомство Кралько з дружиною полоненого захисника «Азовсталі» на акції підтримки в Празі. Одна з героїнь аудіоісторій — кума авторки.

У чеському перекладі «Hovory» начитали 12 чеських акторів під режисурою Бели Шенкової. Серед них — Анна Фіалова, Даніель Крейчик, Ян Гаєк та Їтка Седлачкова. Аудіокнига вийшла у видавництві Audioteka.

Співсценаристкою проєкту стала Маріє Тополова, драматургинею — Тереза Новакова, саунддизайнером — Томаш Зламал, продюсером — Міхал Сєчковський.

«Надзвичайно сильно і надзвичайно представлено. А також надзвичайно важливо. “Hovory” передають неприкрашені історії людей у разючій звуковій формі… Телефонні дзвінки, тиша і довгі мовчання мають тут своє значення. Голос оповідача поєднує окремі історії, ставить їх у контекст і розширює рамки значення повідомлень і розмов. Це документ із глибокою силою свідоцтва», — заявило професійне журі.

Фото: naposlech.cz
