Українські митці зареєстрували петицію до Венеційської бієнале щодо участі Росії

Культурологиня Божена Пеленська створила петицію до президента Венеційської бієнале з проханням оцінити наслідки оголошеної участі Росії у 61-й Міжнародній художній виставці та підтвердити етичні принципи, сформульовані інституцією у 2022 році. Про це вона повідомила в соцмережах.

«Петиція — один із методів відстоювання та спосіб добитися справедливості: усунути можливість публічно говорити через мистецтво тим, хто досі нормалізує тиранію, злочини, жорстокість і війну», — зазначила Пеленська.

Організатори 61-ї Венеційської бієнале раніше оприлюднили перелік національних представництв, серед яких після трирічної перерви знову з’явилася Росія. Напередодні про це неофіційно повідомляли російські чиновники.

У заяві організатори підкреслили статус «відкритої інституції» та зазначили, що участь у виставці є «спонтанною ініціативою» будь-якої держави, яку визнає Італія, і вони не планують втручатися в цей процес.

«Венеційська бієнале відкидає будь-яку форму виключення або цензури культури та мистецтва. Бієнале, як і саме місто Венеція, залишається місцем діалогу та художньої свободи», — йдеться в заяві.

Російський проєкт під назвою «Дерево, вкорінене в небі» розміститься у власному павільйоні в садах Джардіні. У списку учасників — понад 30 митців. Росія планує перетворити павільйон на музичний фестиваль із залученням представників інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики.

У відкритому листі до петиції на Change.org українська мистецька спільнота зазначає, що в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Венеційська бієнале засудила агресію та заявила про відмову співпрацювати з офіційними делегаціями, установами чи особами, пов’язаними з російським урядом, поки триває війна.

У відкритому листі також звертають увагу на склад команди російського павільйону. Там зазначають, що замовницею проєкту є Анастасія Карнєєва — донька Миколи Волобуєва, високопоставленого керівника російської державної корпорації «Ростех» і колишнього генерала ФСБ. «Ростех» — державний оборонний конгломерат, пов’язаний із військово-промисловим комплексом Росії. Також у листі нагадують, що Карнєєва була пов’язана з артбізнесом через компанію Smart Art, яку заснувала разом із Катериною Винокуровою — донькою міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Нагадаємо, у 2022 році російський павільйон залишався порожнім через протест самих митців проти вторгнення в Україну, а у 2024-му приміщення передали в оренду Болівії.

61-ша Венеційська бієнале пройде під кураторством Койо Куо й матиме назву «In Minor Keys» («У мінорних тональностях»). Загалом у ній візьмуть участь 99 країн, сім із яких (зокрема Катар, Сомалі та В’єтнам) дебютують на виставці.

Український павільйон під назвою «Гарантії безпеки» розташується на території Arsenale. Куратори Ксенія Малих і Леонід Марущак представлять у ньому роботу Жанни Кадирової «Оригамі Олень» — скульптуру, яку евакуювали з прифронтового Покровська.