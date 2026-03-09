Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Моя книжкова полиця» в центрі Києва закривається після затоплення

Артем Черничко 09 березня 2026
Столична книгарня «Моя книжкова полиця» припиняє роботу свого простору на вулиці Чикаленка, 7, що поблизу станції метро «Театральна». Причиною стали наслідки затоплення через прорив мереж і конфлікт із власником приміщення, повідомила видавчиня і засновниця мережі Наталія Моспан.

За словами Моспан, після аварії в будівлі команда намагалася домовитися про орендні канікули на час відновлення, проте отримала відмову. Також були незрозумілі терміни ремонту комунікацій, за які відповідає ЖБК. Засновниця зазначила, що представники кооперативу відмовилися надавати акт про подію, що ускладнює проведення експертизи для суду.

«Ми готові поставити крапку в цій історії і розпочати нову. Це історія перемоги, а не поразки. Ми зробили те, заради чого працювали це десятиліття — в нашій країні більше немає місця російським книжкам!» — наголосила видавчиня.

Власниця зауважила, що сама будівля перебуває у незадовільному стані: під час затоплення з даху падала цегла, що становить загрозу для відвідувачів.

Команда планує використати зібрані раніше донати для розрахунків із видавництвами та постачальниками. А вже цими вихідними у приміщенні відбудеться розпродаж обладнання: стелажів, меблів, техніки, кавомашин і маркіз із вікон.

Книгарня «Моя книжкова полиця» працювала з 2016 року, ставши одним із перших просторів у Києві з виключно україномовним асортиментом. У ніч на 16 лютого 2026 року в приміщенні стався прорив труби опалення: гаряча вода та пара знищили значну частину книжкового фонду, завдавши проєкту великих збитків. Уже тоді власниця магазину говорила про ймовірність його закриття.

