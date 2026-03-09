Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Будівництво укриттів відтепер обов’язкове для всіх новобудов — президент підписав закон

Артем Черничко 09 березня 2026
Президент України Володимир Зеленський 6 березня підписав Закон № 4778-IX, який вдосконалює систему цивільного захисту та передбачає обов’язкове будівництво укриттів для всіх нових житлових та інфраструктурних об’єктів.

Питання формування фонду захисних споруд тепер мають бути інтегровані безпосередньо у містобудівну документацію на всіх рівнях.

Ключові завдання нового закону:

  • створення правових засад для розбудови сучасних центрів та класів безпеки безпосередньо в громадах;

  • уточнення функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;

  • цифровізація процесів обліку, зокрема атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів;

  • забезпечення ефективної роботи всіх суб’єктів цивільного захисту в умовах воєнного стану.

Крім того, закон усуває застарілі норми та термінологічні неузгодженості в чинному законодавстві.

