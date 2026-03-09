Компанія DJI виплатила $30 тисяч інженеру, який випадково отримав контроль над 7 тисячами роботів-пилососів

Компанія DJI виплатила власнику робота-пилососа DJI Romo $30 тисяч за знайдену вразливість у техніці. Про це повідомляє The Verge.

Історія почалася в лютому цього року, коли іспанський інженер Семмі Аздуфал спробував керувати роботом-пилососом за допомогою геймпада від PlayStation. Під час експерименту він випадково виявив, що може отримати доступ до мережі з приблизно 7 тисяч пристроїв і навіть переглядати відео з їхніх камер.

Дослідник продемонстрував журналістам, що система безпеки пристроїв була настільки слабкою, що дозволяла підключатися до чужих роботів і бачити, що відбувається в домівках користувачів.

For software engineer Sammy Azdoufal, it started as a little tech project to use a PS5 gamepad to control his DJI Romo robot vacuum. But it ended with Azdoufal accidentally gaining access to more than 7,000 Romo vacs in homes around the world. DJI has patched the shocking… pic.twitter.com/0DVG4SEPSw — Digital Trends (@DigitalTrends) February 27, 2026

За словами представниці компанії Дейзі Конг, одна з проблем — можливість переглядати відеопотік без PIN-коду — була усунута в кінці лютого.

Водночас компанія працює і над іншими недоліками безпеки. У DJI повідомили, що повне оновлення системи може зайняти до місяця.

У своєму блозі DJI заявила, що частину проблеми виявила самостійно, але також подякувала двом незалежним дослідникам безпеки за повідомлення про ті самі вразливості.