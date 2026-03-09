Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Компанія DJI виплатила $30 тисяч інженеру, який випадково отримав контроль над 7 тисячами роботів-пилососів

Іван Назаренко 09 березня 2026
504

Компанія DJI виплатила власнику робота-пилососа DJI Romo $30 тисяч за знайдену вразливість у техніці. Про це повідомляє The Verge.

Історія почалася в лютому цього року, коли іспанський інженер Семмі Аздуфал спробував керувати роботом-пилососом за допомогою геймпада від PlayStation. Під час експерименту він випадково виявив, що може отримати доступ до мережі з приблизно 7 тисяч пристроїв і навіть переглядати відео з їхніх камер.

Дослідник продемонстрував журналістам, що система безпеки пристроїв була настільки слабкою, що дозволяла підключатися до чужих роботів і бачити, що відбувається в домівках користувачів.

За словами представниці компанії Дейзі Конг, одна з проблем — можливість переглядати відеопотік без PIN-коду — була усунута в кінці лютого.

Водночас компанія працює і над іншими недоліками безпеки. У DJI повідомили, що повне оновлення системи може зайняти до місяця.

У своєму блозі DJI заявила, що частину проблеми виявила самостійно, але також подякувала двом незалежним дослідникам безпеки за повідомлення про ті самі вразливості.

Мітки
Новини
Читайте також
У Ботсвані встановили перший в Африці пам'ятник Тарасу Шевченку Арнольд Шварценеггер підтвердив, що повернеться до ролі Конана у фільмі «Король Конан» Петиція про мораторій на демонтаж МАФів у Києві набрала голоси Фільм «Марті Супрім» із Тімоті Шаламе повертається в український прокат напередодні «Оскара»
Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026 Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.