У Ботсвані встановили перший в Африці пам'ятник Тарасу Шевченку

Іван Назаренко 09 березня 2026
В Університеті Ботсвани відкрили перший на Африканському континенті пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Монумент встановили в найбільшому університеті Ботсвани за участі керівництва закладу, викладачів, студентів, представників дипломатичного корпусу, української громади та журналістів.

Фото: Андрій Сибіга / Facebook

Погруддя поета створив скульптор Франсуа Котеце з ботсванської бронзи. Під час церемонії відкриття декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве зачитав власний переклад вірша «Заповіт» мовою сетсвана — національною мовою країни.

За словами Андрія Сибіги, поява пам’ятника символізує глобальне значення творчості Шевченка та універсальність ідей свободи, справедливості й національної самобутності, які звучать у його творах.

Фото: Андрій Сибіга / Facebook
