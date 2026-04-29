У кількох районах Києва невідомі знищили клумби з тюльпанами

Іван Назаренко 29 квітня 2026
322
У Києві невідомі знищили квітники з тюльпанами. Про це повідомили у КО «Київзеленбуд», передає пресслужба КМДА.

Інциденти сталися у Шевченківському та Святошинському районах. Пошкодження зафіксували, зокрема, у сквері імені Сергія Виноградського, на Каштановому бульварі, Львівській площі, у сквері Артема Соханя та вздовж Берестейського проспекту.

За даними комунальників, невідомі виривали квіти з корінням, витоптували клумби та розкидали рослини. Частину рослин передали Києву нідерландські партнери.

У «Київзеленбуді» зазначили, що квіти могли пошкодити навмисно. Працівники служб зафіксували наслідки, викликали поліцію та передали матеріали для подальшого розслідування.

У місті нагадують, що громадські простори обладнані камерами відеоспостереження, які можуть допомогти знайти порушників.

Паралельно комунальні служби почали відновлення пошкоджених клумб. У «Київзеленбуді» закликають містян повідомляти правоохоронцям будь-яку інформацію про можливих причетних.

Фото: КО «Київзеленбуд»
