Третина нових сайтів створена за допомогою ШІ — дослідження

До середини 2025 року близько 35% нових сайтів були створені або написані за допомогою штучного інтелекту. До запуску ChatGPT наприкінці 2022 року цей показник був майже нульовим. Про це йдеться в дослідженні The Impact of AI-Generated Text on the Internet, пише 404 Media.

Дослідження підготувала команда науковців зі Стенфорда, Imperial College London та Internet Archive. Вони проаналізували вибірку сайтів за 33 місяці — із серпня 2022 року до травня 2025-го.

Авторів роботи надихнула так звана теорія мертвого інтернету. Вона описує уявлення про мережу, де чимраз більшу частину контенту створюють боти або автоматизовані системи.

«Ми виявили, що до середини 2025 року приблизно 35% нещодавно опублікованих вебсайтів були класифіковані як згенеровані штучним інтелектом або за допомогою штучного інтелекту, порівняно з нулем до запуску ChatGPT наприкінці 2022 року», — зазначили дослідники.

Команда також перевірила шість поширених припущень про вплив ШІ на інтернет. Зокрема, чи робить він тексти одноманітнішими, чи збільшує кількість дезінформації, чи змінює тон онлайн-контенту на більш позитивний і чи зменшує кількість посилань на джерела.

Підтвердилися лише дві гіпотези. За висновками дослідників, ШІ робить інтернет менш різноманітним за змістом і загалом більш позитивним за тоном. Водночас вони не знайшли підтверджень, що ШІ спричинив зростання кількості перевірено неправдивих тверджень або масове зникнення джерел.

«Найбільш несподіваним результатом стало те, що наша гіпотеза про "розпад істини" не підтвердилася. Варто зазначити, що ми спеціально шукали збільшення кількості перевірених неправдивих тверджень, але не знайшли їх. Однак все ж може бути так, що ШІ непомітно збільшує обсяг неперевірених тверджень — тих, які неможливо перевірити за допомогою наявних інструментів та інфраструктури перевірки фактів. Або, можливо, інтернет і так ніколи не був місцем, де особливо дотримувалися правди», — сказав дослідник зі Стенфорда та співавтор роботи Йонаш Долежал.

За словами Долежала, швидкість, із якою ШІ змінює веб, вражає. Він зазначив, що після десятиліть, протягом яких інтернет формували люди, значна частина мережі стала визначатися ШІ лише за три роки.