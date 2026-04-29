У США випустять лімітовану серію паспортів із зображенням Трампа

Державний департамент США готує лімітовану серію паспортів до 250-річчя незалежності країни. На внутрішній обкладинці документа буде портрет президента Дональда Трампа на тлі Декларації незалежності. Про це пише Politico.

На попередніх зображеннях паспорта також видно підпис Трампа золотим кольором і сторінку із зображенням батьків-засновників США під час підписання Декларації незалежності.

Речник Держдепартаменту Томмі Піґотт заявив, що відомство випустить обмежену кількість спеціально оформлених паспортів у липні, коли США відзначатимуть 250-річчя незалежності. За його словами, документи матимуть ті самі елементи захисту, що і звичайні американські паспорти.

Отримати такий паспорт можна буде у Вашингтонському паспортному агентстві. Його видаватимуть громадянам США, які оформлюють новий паспорт, поки залишатимуться запаси. Додаткової плати за лімітований дизайн не буде.

Очікується, що нові паспорти будуть випущені в межах ініціативи адміністрації Трампа «America250», яка включає поєдинок UFC у Білому домі та вуличні перегони Grand Prix у Вашингтоні.

Politico зазначає, що після вступу на посаду Трамп уже неодноразово використовував своє ім’я, зображення або підпис у федеральних установах і програмах. Його адміністрація оголошувала про перейменування національного культурного центру Кеннеді-центр у Вашингтоні на Трамп-Кеннеді-центр. Також, за даними видання, Інститут миру перейменували на Інститут миру імені Дональда Дж. Трампа.