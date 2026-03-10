Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 10 березня 2026
Шевченківська премія-2026: лауреатами стали режисер фільму «Ти — космос» та куратори виставки Алли Горської

Президент України Володимир Зеленський 9 березня підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка. Найвищу державну нагороду в галузі культури цьогоріч отримали митці в одинадцяти номінаціях, а розмір грошової винагороди склав 484 480 гривень.

У номінації «Кіномистецтво» лауреатом став Павло Остріков — режисер та автор сценарію стрічки «Ти — космос».

У галузі «Театральне мистецтво» відзначили режисерку Оксану Дмітрієву за вистави «Вертеп», «Жираф Монс», «Буря» та «Медея», поставлені у театрах Харкова, Львова й Івано-Франківська.

У категорії «Візуальні мистецтва» переміг скульптор Назар Білик — за Меморіал українським розвідникам та серію «Збурений простір».

У «Фотомистецтві» нагороду здобула Олена Гром за проєкт «Вкрадена весна», а в «Декоративно-прикладному мистецтві» — майстер художнього скла Ігор Мацієвський за проєкт «Народжені у вогні».

У номінації «Література» премію розділили Павло Белянський (роман «Битись не можна відступити») та Юрій Щербак (книга «Мертва пам’ять. Голоси і крики»). Кращою у «Публіцистиці і журналістиці» визнали роботу Олега Криштопи — документальний роман «Радіо “Афродіта”».

Відзнаки у галузі «Літературознавство та мистецтвознавство» отримали Олеся Авраменко за серію книг про видатних митців (Білокур, Приходько, Тістол) та кінознавець Сергій Тримбач за дослідження «Іван Миколайчук. Містерії долі».

Номінацію «Концертно-виконавське мистецтво» очолила диригентка Юлія Ткач за низку мистецьких циклів та медіапроєкт «За крок до Перемоги». За «Творче кураторство» нагородили команду у складі Тетяни Гаук, Олени Грозовської, Михайла Кулівника, Катерини Лісової та Дар'ї Подольцевої за виставку «Алла Горська. Боривітер», а куратор Валерій Сахарук отримав премію за проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво».

Шевченківська премія — найвища державна нагорода України в галузі культури та мистецтва, яку заснували 1961 року.

Фото: Офіс Президента
