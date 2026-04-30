У центрі Лондона за ніч з'явилася нова статуя — її пов'язують із Бенксі

Іван Назаренко 30 квітня 2026
У центрі Лондона за одну ніч з’явилася нова скульптура, яку пов’язують із вуличним художником Бенксі. Про це повідомляє BBC.

Це фігура чоловіка в костюмі, що ніби сходить із п’єдесталу вперед, тримаючи прапор, який закриває йому обличчя. Скульптуру помітили на Ватерлоо-Плейс, поруч із пам’ятниками Едуарду VII, Флоренс Найтінгейл та меморіалом Кримської війни.

На основі п’єдесталу видно напис «Banksy», що й викликало припущення про авторство. Водночас сам художник поки що не підтверджував, що це його робота.

Хоча Бенксі відомий передусім трафаретними графіті, він уже експериментував зі скульптурами. У 2004 році у центрі Лондона з’явилася його робота The Drinker — переосмислення «Мислителя» Родена, яку згодом викрали.

Останнім часом більшість нових робіт художника з’являються саме у Лондоні. Серед них — мурал у Бейсвотері із зображенням дітей, а також сцена біля Королівських судів із протестувальником і суддею.

