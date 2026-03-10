Соцмережа X заблокувала близько 800 мільйонів ботів з Росії, Ірану та Китаю

Соцмережа X за рік заблокувала близько 800 мільйонів акаунтів, які порушували правила платформи або використовувалися для маніпуляцій і спаму. Про це повідомляє The Guardian.

За словами менеджера з урядових справ компанії X Corp Віфредо Фернандеса, платформа щодня стикається зі спробами створення мереж бот-акаунтів. Частину з них використовують для масового поширення спаму, інші для координації інформаційних кампаній.

Найактивнішими державами, що намагаються впливати на дискусії в соцмережі, у компанії назвали Росію, Іран та Китай. За словами Фернандеса, саме російські мережі найчастіше намагаються затопити інформаційний простір певними наративами, зокрема під час виборів президента США 2024 року.

Компанія уточнила, що всі 800 мільйонів акаунтів були заблоковані у 2024 році за порушення правил щодо маніпуляцій платформою або за спам, однак не уточнила, яка частина з них була пов’язана з іноземним втручанням. За даними самої платформи, X має близько 300 мільйонів активних користувачів на місяць.

У компанії визначають маніпулятивні акаунти як профілі, що здійснюють масову, агресивну або деструктивну активність, яка вводить інших користувачів в оману або заважає нормальному використанню сервісу. Спамом вважаються повторювані небажані дії, наприклад, масове поширення низькоякісного контенту.