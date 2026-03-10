Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Соцмережа X заблокувала близько 800 мільйонів ботів з Росії, Ірану та Китаю

Іван Назаренко 10 березня 2026
408
Соцмережа X заблокувала близько 800 мільйонів ботів з Росії, Ірану та Китаю

Соцмережа X за рік заблокувала близько 800 мільйонів акаунтів, які порушували правила платформи або використовувалися для маніпуляцій і спаму. Про це повідомляє The Guardian.

За словами менеджера з урядових справ компанії X Corp Віфредо Фернандеса, платформа щодня стикається зі спробами створення мереж бот-акаунтів. Частину з них використовують для масового поширення спаму, інші для координації інформаційних кампаній.

Найактивнішими державами, що намагаються впливати на дискусії в соцмережі, у компанії назвали Росію, Іран та Китай. За словами Фернандеса, саме російські мережі найчастіше намагаються затопити інформаційний простір певними наративами, зокрема під час виборів президента США 2024 року.

Компанія уточнила, що всі 800 мільйонів акаунтів були заблоковані у 2024 році за порушення правил щодо маніпуляцій платформою або за спам, однак не уточнила, яка частина з них була пов’язана з іноземним втручанням. За даними самої платформи, X має близько 300 мільйонів активних користувачів на місяць.

У компанії визначають маніпулятивні акаунти як профілі, що здійснюють масову, агресивну або деструктивну активність, яка вводить інших користувачів в оману або заважає нормальному використанню сервісу. Спамом вважаються повторювані небажані дії, наприклад, масове поширення низькоякісного контенту.

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
ChatGPT допомагає виявляти випадки ритуального насильства в Британії Британський єпископ схвалив дизайн меморіалу Кіту Флінту у вигляді «диявольських рогів» на подвір’ї церкви Шнобелівську премію вперше вручатимуть у Європі через візові обмеження в США Апартаменти Єлизавети II у шотландському палаці вперше відкриють для публіки
Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026 Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.