Спадкоємці музикантів The Jimi Hendrix Experience не змогли відсудити у Sony права на записи гурту

Спадкоємці басиста Ноела Реддінга й барабанщика Мітча Мітчелла — учасників The Jimi Hendrix Experience — програли справу проти Sony Music Entertainment UK у Високому суді Лондона. Позов стосувався авторських і виконавських прав на студійні записи гурту 1960-х років, пише The Guardian.
Вони вимагали визнати за ними частку прав на приблизно 40 студійних записів The Jimi Hendrix Experience, а також з’ясувати, які виплати могли їм належати.
Sony Music Entertainment UK заперечувала порушення прав. Юристи лейблу заявили, що первинне авторське право на записи належало продюсерам альбомів, а не музикантам, тому спадкоємці Реддінга й Мітчелла не мають права на ці записи.
Суддя Едвін Джонсон відхилив вимоги спадкоємців. У рішенні він зазначив, що пункт договору звукозапису був «чітким і недвозначним»: продюсери та учасники гурту погодилися, що права на записи в усьому світі належатимуть продюсерам. Суд також вказав, що ця домовленість не мала часових чи територіальних обмежень.
Реддінг і Мітчелл заснували The Jimi Hendrix Experience разом із Джимі Гендріксом у 1966 році. Вони грали на трьох студійних альбомах гурту — «Are You Experienced», «Axis: Bold as Love» і «Electric Ladyland». Усі три платівки потрапили до списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone і досягали статусу платинових.
Гурт розпався незадовго до смерті Гендрікса в 1970 році. Ноел Реддінг і Мітч Мітчелл померли у 2000-х.