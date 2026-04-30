Спадкоємці музикантів The Jimi Hendrix Experience не змогли відсудити у Sony права на записи гурту

Ірина Маймур 30 квітня 2026
Спадкоємці басиста Ноела Реддінга й барабанщика Мітча Мітчелла — учасників The Jimi Hendrix Experience — програли справу проти Sony Music Entertainment UK у Високому суді Лондона. Позов стосувався авторських і виконавських прав на студійні записи гурту 1960-х років, пише The Guardian.

Джимі Гендрікс, Мітч Мітчелл і Ноел Реддінг під час виступу The Jimi Hendrix Experience в січні 1967 року. Фото: KIPPA / ANP / ANP via AFP

Вони вимагали визнати за ними частку прав на приблизно 40 студійних записів The Jimi Hendrix Experience, а також з’ясувати, які виплати могли їм належати.

Sony Music Entertainment UK заперечувала порушення прав. Юристи лейблу заявили, що первинне авторське право на записи належало продюсерам альбомів, а не музикантам, тому спадкоємці Реддінга й Мітчелла не мають права на ці записи.

Суддя Едвін Джонсон відхилив вимоги спадкоємців. У рішенні він зазначив, що пункт договору звукозапису був «чітким і недвозначним»: продюсери та учасники гурту погодилися, що права на записи в усьому світі належатимуть продюсерам. Суд також вказав, що ця домовленість не мала часових чи територіальних обмежень.

Реддінг і Мітчелл заснували The Jimi Hendrix Experience разом із Джимі Гендріксом у 1966 році. Вони грали на трьох студійних альбомах гурту — «Are You Experienced», «Axis: Bold as Love» і «Electric Ladyland». Усі три платівки потрапили до списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone і досягали статусу платинових.

Гурт розпався незадовго до смерті Гендрікса в 1970 році. Ноел Реддінг і Мітч Мітчелл померли у 2000-х.

Україна піднялася на сім позицій у світовому рейтингу свободи преси «Google Фото» навчиться розпізнавати одяг на знімках і складати з нього образи Прототип Емілі з «Диявол носить Prada» вперше розкрила себе Нова «Одіссея» Крістофера Нолана буде коротшою за «Оппенгеймера»
Сюр на паличці: як Сальвадор Далі створив логотип Chupa Chups 28 квітня 2026 «Напівлюдина»: яким вийшов новий серіал творця «Оленяти» 27 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026

