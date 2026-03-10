Тисячі письменників взяли участь у написанні «порожньої» книги на знак протесту проти ШІ

Близько 10 тисяч письменників опублікували «порожню» книгу під назвою «Don’t Steal This Book» на знак протесту проти використання їхніх творів для навчання штучного інтелекту без дозволу, пише The Guardian.

До ініціативи долучилися відомі автори, зокрема Кадзуо Ішіґуро, Філіппа Ґреґорі та Річард Осман. У книзі немає тексту, вона містить лише список імен людей, які підтримали акцію.

Примірники роздають учасникам ярмарку London Book Fair. Акцію приурочили до підготовки уряду Великої Британії до публікації оцінки економічних наслідків можливих змін у законодавстві про авторське право, яку мають представити до 18 березня.

Ініціатором проєкту став композитор і активіст Ед Ньютон. За його словами, індустрія генеративного ШІ побудована на вкрадених роботах, оскільки компанії використовують твори авторів без дозволу і без виплат.

Today, we're publishing Don't Steal This Book - a (mostly) empty book from almost 10,000 authors, protesting the theft of their work by AI companies.



The UK government is considering upending copyright law to benefit AI companies. Don’t Steal This Book urges them not to.



Apart… pic.twitter.com/ttw368RJbp — Ed Newton-Rex (@ednewtonrex) March 10, 2026

Серед інших письменників, які підтримали протест, — Мік Херрон, Меріан Кейз, історик Девід Олусога та авторка серії «Хрестики-нулики» Мелорі Блекмен. Вона заявила, що вимога платити авторам за використання їхніх книжок у навчанні ШІ є цілком справедливою.

Паралельно на ярмарку London Book Fair видавці планують представити нову систему ліцензування контенту для ШІ. Її готує організація Publishers’ Licensing Services, яка хоче створити колективний механізм, що дозволить компаніям легально отримувати доступ до опублікованих творів.