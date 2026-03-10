Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Британський єпископ схвалив дизайн меморіалу Кіту Флінту у вигляді «диявольських рогів» на подвір’ї церкви

Іван Назаренко 10 березня 2026
У церковному дворі St Mary's Church в англійському графстві Ессекс установили меморіальну лавку на честь фронтмена гурту The Prodigy Кіта Флінта. Її дизайн викликав дискусію через силует «диявольських рогів», який вирізьбили на спинці, пише BBC.

Цей елемент відсилає до відомої зачіски Флінта — музикант часто укладав волосся у вигляді двох рогів. Лавку встановили неподалік місця, де співак виріс і де був заснований гурт — у районі міста Брейнтрі.

Громада поставила під сумнів, чи доречний такий символ у дворі християнського храму. Однак єпископ Род Рейд заявив, що автори меморіалу з повагою поставилися до церкви.

Фото: The Prodigy / Facebook

За його словами, над виглядом лавки працювали учасники гурту та родина музиканта. До створення меморіалу долучилися менеджер гурту Джон Фейрс та засновник The Prodigy Ліам Гаулетт, після чого дизайн затвердила родина Флінта.

Род Рейд також зазначив, що місцеві жителі тепло сприйняли меморіал, адже багато хто пам’ятає, як Кіт Флінт та Ліам Гаулетт виступали на танцювальних майданчиках у Брейнтрі на початку кар’єри гурту.

Флінт помер у березні 2019 року у своєму будинку в районі North End. На його похорон прийшли понад 5 тисяч людей.

