Нова «Одіссея» Крістофера Нолана буде коротшою за «Оппенгеймера»

Майбутній блокбастер Крістофера Нолана «Одіссея» обіцяє стати однією з наймасштабніших робіт режисера, проте не поб'є його особистий рекорд за тривалістю. Лауреат премії «Оскар» підтвердив Associated Press, що хронометраж стрічки буде меншим за три години.

«Це епічний фільм, як того вимагає першоджерело. Але він коротший [за "Оппенгеймера"]», — зазначив Нолан.

Попередня робота режисера «Оппенгеймер» про творця атомної бомби тривала рівно 3 години, що не завадило їй зібрати майже $1 мільярд у світовому прокаті.

Попри меншу тривалість, розмах зйомок вражає. Нолан розкрив, що знімальний процес тривав 91 день, за які було відзнято понад 600 тисяч метрів плівки. Режисер прагне переосмислити античну міфологію, надавши їй ваги та реалістичності завдяки технологіям IMAX.

Головну роль — Одіссея — виконав Метт Деймон. Його сина Телемаха зіграв Том Голланд. Також у фільмі з’являться Енн Гетевей, Зендея, Роберт Паттінсон, Лупіта Ніонго та Шарліз Терон.

«Одіссея» стане першим голлівудським фільмом, повністю знятим на камери IMAX. Спеціально для цього проєкту розробили нові звукоізоляційні корпуси для камер («блімпи»), щоб їхній шум не заважав запису діалогів безпосередньо на майданчику.

Нолан зізнався, що відчуває величезний тиск через відповідальність перед фанатами: «Досвід роботи над трилогією про "Темного лицаря" навчив мене: коли йдеться про легендарну історію та улюблених героїв, люди прагнуть сильної та щирої інтерпретації. Глядачі мають бачити, що режисер виклався заради цього на повну. Я справді намагався створити найкращий фільм із можливих».

Точний хронометраж та віковий рейтинг стрічки поки що тримають у таємниці. Світова прем'єра «Одіссеї» від Universal Pictures запланована на 17 липня.