Марш рівності повертається: «КиївПрайд» оголосив дати подій у 2026 році

Громадська організація «КиївПрайд» анонсувала дати основних заходів до Місяця гордості, що традиційно відбудуться в столиці у червні.

У неділю, 14 червня, пройде благодійний фестиваль «КиївПрайд Парк». А вже за тиждень, 21 червня, заплановано Марш рівності — центральну подію місяця, спрямовану на захист прав людини та підтримку ЛГБТК+ спільноти.

Організатори зазначили, що підготовка до цьогорічних заходів тривала близько року. Деталі програми обіцяють розкрити ближче до події.

Торік Марш рівності об'єднав понад 1500 учасників, а сама хода тривала більше години. У марші взяли участь колони ЛГБТІК+ військових, представниці ЄС і Ради Європи, а також представники посольств Канади, Великої Британії, Данії, Нідерландів, Німеччини, Австрії, Швеції, Іспанії, Італії, Франції та інших країн світу.