Universal зніме байопік про гурт Bon Jovi

Кіностудія Universal працює над повнометражним фільмом про рок-гурт Bon Jovi, відомий хітами «Livin’ on a Prayer», «You Give Love a Bad Name» і «It’s My Life», пише Variety.

Сценарій стрічки пише Коді Броттер. Натомість режисера й акторський склад ще не оголошували.

Bon Jovi заснували в 1983 році вокаліст Джон Бон Джові, клавішник Девід Браян і барабанщик Тіко Торрес, які й досі виступають із гуртом. Серед колишніх учасників — гітарист Річі Самбора (залишив гурт у 2013 році) і басист Алек Джон Сач, який пішов у 1994-му та помер у 2022 році.

Гурт входить до Зали слави рок-н-ролу та Зали слави авторів пісень. Поки що невідомо, який період його історії стане основою фільму — чи зосередяться автори на одній події, чи покажуть ширшу історію колективу.

Продюсерами проєкту виступають Кевін Дж. Волш і Готем Чопра. За розвиток стрічки в Universal відповідає директорка з розвитку виробництва Жаклін Гарелл.

Музичні байопіки останніми роками користуються успіхом у прокаті. Серед успішних прикладів — «Богемна рапсодія», «Елвіс» та «Боб Марлі: Одне кохання». Натомість «Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого» і «Емі Вайнгауз: Back To Black» не виправдали очікувань. Universal також має міжнародні права на фільм «Майкл» про Майкла Джексона, прем’єра якого запланована на квітень. Тим часом Сем Мендес працює над чотирма взаємопов’язаними фільмами про гурт The Beatles для Sony.