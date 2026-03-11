Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Universal зніме байопік про гурт Bon Jovi

Ірина Маймур 11 березня 2026
344

Кіностудія Universal працює над повнометражним фільмом про рок-гурт Bon Jovi, відомий хітами «Livin’ on a Prayer», «You Give Love a Bad Name» і «It’s My Life», пише Variety.

Сценарій стрічки пише Коді Броттер. Натомість режисера й акторський склад ще не оголошували.

Bon Jovi заснували в 1983 році вокаліст Джон Бон Джові, клавішник Девід Браян і барабанщик Тіко Торрес, які й досі виступають із гуртом. Серед колишніх учасників — гітарист Річі Самбора (залишив гурт у 2013 році) і басист Алек Джон Сач, який пішов у 1994-му та помер у 2022 році.

Гурт входить до Зали слави рок-н-ролу та Зали слави авторів пісень. Поки що невідомо, який період його історії стане основою фільму — чи зосередяться автори на одній події, чи покажуть ширшу історію колективу.

Продюсерами проєкту виступають Кевін Дж. Волш і Готем Чопра. За розвиток стрічки в Universal відповідає директорка з розвитку виробництва Жаклін Гарелл.

Музичні байопіки останніми роками користуються успіхом у прокаті. Серед успішних прикладів — «Богемна рапсодія», «Елвіс» та «Боб Марлі: Одне кохання». Натомість «Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого» і «Емі Вайнгауз: Back To Black» не виправдали очікувань. Universal також має міжнародні права на фільм «Майкл» про Майкла Джексона, прем’єра якого запланована на квітень. Тим часом Сем Мендес працює над чотирма взаємопов’язаними фільмами про гурт The Beatles для Sony.

Фото: Rosana Prada / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
22 країни Європи вимагають не пускати Росію на Венеційську бієнале Пісні англійською мовою втрачають домінування у музичних чартах — Spotify Барбра Стрейзанд отримає почесну «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі Раніше втрачений концертний фільм про Джорджа Майкла покажуть у кіно
Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026 Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.