Помер Крейг Вентер — вчений, який першим розшифрував геном людини

У Сан-Дієго у віці 79 років помер Крейг Вентер, один із найвпливовіших науковців сучасності та піонер геноміки. Причиною смерті стали ускладнення від онкологічного захворювання, пише NBC News.

Вентер став революціонером у науці, перетворивши геноміку з повільного процесу дослідження окремих генів на масштабовану цифрову дисципліну. Він також стояв біля витоків синтетичної біології, довівши, що геноми можна не лише зчитувати, а й проєктувати та створювати штучно.

Життєвий шлях вченого був насиченим: у 1967–1968 роках він служив військовим медиком у В’єтнамі. Пізніше здобув освіту в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, ставши фахівцем із біохімії та фармакології.

У 1995-му він разом із колегами вперше повністю розшифрував ДНК вільноживучого організму — бактерії Haemophilus influenzae. У 1998 році вчений заснував компанію Celera Genomics, яка вступила в наукові перегони з державним проєктом «Геном людини», що фінансувався урядами США та Великої Британії. Ця конкуренція значно прискорила процес, і вже 2000 року сторони спільно оголосили про створення першої чернетки геному людини.

Світова наукова спільнота називає Вентера «силою природи» і невтомним першовідкривачем. За свої досягнення Крейг Вентер отримав численні нагороди, зокрема, Національну наукову медаль США та міжнародну премію Гайрднера.

Крім генетики людини, він зробив вагомий внесок у вивчення океану, організувавши експедицію World Ocean Sampling, яка виявила неймовірне різноманіття мікробного життя на планеті.