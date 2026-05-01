Вийшов саундтрек до «Диявол носить Prada 2» із піснями Леді Гаги, Дуа Ліпи й SZA

Офіційний саундтрек до фільму «Диявол носить Prada 2» вийшов на цифрових платформах 1 травня — у день прем’єри стрічки в кінотеатрах. Про це пише Billboard.

До збірки увійшли три нові пісні Леді Гаги. Це сольні треки «Shape of a Woman» і «Glamorous Life», а також спільна з Doechii композиція «Runway». Її представили ще 10 квітня як перший сингл із саундтреку.

Нові пісні спеціально для фільму також записали британська артистка Сієнна Спіро («Material Lover») та кубинсько-італійська співачка й авторка пісень Іззі Ескобар («Evergreen Avenue»).

Загалом до саундтреку ввійшли 13 пісень. Окрім нових треків, у ньому є композиції «Saturn» від SZA, «No One Noticed» від The Marías, «End of an Era» від Дуа Ліпи, «Mr. Eclectic» від Laufey, «Worth It» від RAYE, «Daydreaming» від Ledisi та «Nice to Each Other» від Олівії Дін.

Також у саундтреку представлено ремікс-версію пісні «Walk of Fame» у виконанні Майлі Сайрус і Бріттані Говард.

Саундтрек до першого фільму «Диявол носить Prada», який вийшов у 2006 році, теж зібрав великі попхіти — зокрема «Vogue» Мадонни та «City of Blinding Lights» гурту U2.

У продовженні стрічки повернулися головні актори оригінального фільму: Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі, Енн Гетевей у ролі Андреа «Енді» Сакс, Емілі Блант у ролі Емілі Чарлтон і Стенлі Туччі в ролі Найджела Кіплінга.

Очікується, що акторський склад «Диявол носить Prada 2» також з’явиться на Met Gala, яка відбудеться 4 травня. Співголовами події стануть Бейонсе, Ніколь Кідман і Вінус Вільямс.

Перед Met Gala Меріл Стріп знялася для обкладинки Vogue разом з Анною Вінтур — однією з найупливовіших фігур модної індустрії, яка надихнула образ Міранди Прістлі.