Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Louis Vuitton використав роботи українського художника Назара Стреляєва-Назарка в новій колекції

Ірина Маймур 11 березня 2026
518

У новій колекції креативного директора Louis Vuitton Ніколя Геск’єра використали роботи сучасного українського художника Назара Стреляєва-Назарка. Про співпрацю митець повідомив в Instagram.

Показ колекції відбувся 10 березня в межах Тижня моди в Парижі. Картини художника стали принтами на одязі модного дому. Зокрема, на речах відтворили роботу Paramnesia (2023).

У подіумній версії зображення частково змінили: одне з ягнят «перевзули». Якщо в оригіналі воно стоїть у сільських гумових чоботах, то в колекції — у люксових чоботях із монограмою LV.

Також Назар Стреляєв-Назарко створив тизер до колекції Геск’єра.

Художник народився у Харкові, а нині працює в Мілані. Він подякував команді Louis Vuitton за співпрацю, зокрема Ніколя Геск’єру та Флорану Буоно. За словами митця, було важливо побачити власні роботи в новому контексті та стати частиною створення колекції. Він назвав цей досвід пам’ятним і значущим.

Мітки
Новини
Читайте також
22 країни Європи вимагають не пускати Росію на Венеційську бієнале Пісні англійською мовою втрачають домінування у музичних чартах — Spotify Барбра Стрейзанд отримає почесну «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі Раніше втрачений концертний фільм про Джорджа Майкла покажуть у кіно
Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026 Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.