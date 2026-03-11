Louis Vuitton використав роботи українського художника Назара Стреляєва-Назарка в новій колекції

У новій колекції креативного директора Louis Vuitton Ніколя Геск’єра використали роботи сучасного українського художника Назара Стреляєва-Назарка. Про співпрацю митець повідомив в Instagram.

Показ колекції відбувся 10 березня в межах Тижня моди в Парижі. Картини художника стали принтами на одязі модного дому. Зокрема, на речах відтворили роботу Paramnesia (2023).

У подіумній версії зображення частково змінили: одне з ягнят «перевзули». Якщо в оригіналі воно стоїть у сільських гумових чоботах, то в колекції — у люксових чоботях із монограмою LV.

Також Назар Стреляєв-Назарко створив тизер до колекції Геск’єра.

Художник народився у Харкові, а нині працює в Мілані. Він подякував команді Louis Vuitton за співпрацю, зокрема Ніколя Геск’єру та Флорану Буоно. За словами митця, було важливо побачити власні роботи в новому контексті та стати частиною створення колекції. Він назвав цей досвід пам’ятним і значущим.