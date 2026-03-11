Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Раніше втрачений концертний фільм про Джорджа Майкла покажуть у кіно

Ірина Маймур 11 березня 2026
У кінотеатрах покажуть раніше втрачений концертний фільм «George Michael: The Faith Tour». Разом із ним випустять концертний альбом із раніше не виданими записами виступів, пише Billboard.

Проєкт анонсувала компанія George Michael Entertainment у партнерстві з Mercury Studios і Sony Music Entertainment. Стрічка документує тур «Faith» 1988 року та зосереджується на періоді після виходу однойменного альбому, який закріпив за Майклом статус однієї з головних попзірок кінця ХХ століття.

Фільм зняли під час європейської частини туру в паризькому Palais Omnisports de Paris-Bercy у 1988 році. Матеріал, знятий 14 камерами на 35-мм плівку протягом двох вечорів, заново відреставрували й підготували до прокату.

Режисерами стали давні співпрацівники артиста Ендрю Мораген і Девід Остін. Кінопоказ відкриватиме короткометражка фотографки та режисерки Мері Маккартні з аудіофрагментом раніше не оприлюдненого інтерв’ю Майкла, неопублікованими світлинами Герба Ріттса та бекстейдж-кадрами зі зйомок кліпу «Faith».

Разом із фільмом вийде концертний альбом «The Faith Tour» із 18 треків — записами виступів світового туру, серед яких сольні пісні Майкла та композиції періоду «Wham!».

Альбом «Faith» (1987) вважають одним із визначальних попрелізів своєї епохи. Майкл написав, спродюсував і виконав більшість матеріалу самостійно. Платівка отримала «Греммі» як альбом року, дала чотири хіти № 1 у чарті Billboard Hot 100 — «Faith», «Father Figure», «One More Try» і «Monkey» — і розійшлася накладом понад 25 мільйонів копій у світі.

За кар’єру Майкл продав понад 125 мільйонів записів і мав вісім синглів № 1 у Billboard Hot 100. Співак помер у 2016 році у віці 53 років, а у 2023-му його включили до Зали слави рок-н-ролу.

Прем’єра «George Michael: The Faith Tour» відбудеться пізніше цього року. Дати релізу в різних країнах оголосять додатково.

Фото на обкладинці: University of Houston Digital Library / Wikimedia Commons
