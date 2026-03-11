Американська співачка й акторка Барбра Стрейзанд отримає почесну «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі у травні. Про це повідомляє Variety.

Нагороду вручать 23 травня під час церемонії закриття. Для Стрейзанд це буде перша поява на фестивалі в Каннах попри її багаторічну кар’єру в кіно.

У своїй заяві Барбра Стрейзанд зазначила, що для неї велика честь приєднатися до кола митців, які раніше отримували цю нагороду. За її словами, кіно здатне відкривати глядачам нові історії та нагадувати про спільність людського досвіду, особливо у складні часи.

Директор фестивалю Тьєррі Фремо назвав Стрейзанд світовою зіркою, яка поєднала традиції Бродвею і Голлівуду. За його словами, творчість артистки стала важливою частиною популярної культури другої половини ХХ століття.

Барбра Стрейзанд є лауреаткою статусу EGOT — тобто має всі чотири головні американські нагороди індустрії розваг: Emmy Award, Grammy Award, Academy Award та Tony Award.

Раніше почесну «Золоту пальмову гілку» отримували Пітер Джексон, Аньєс Варда, Марко Беллоккіо, Джоді Фостер, Меріл Стріп, Роберт Де Ніро та Том Круз.