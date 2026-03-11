Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Барбра Стрейзанд отримає почесну «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі

Іван Назаренко 11 березня 2026
550
Барбра Стрейзанд отримає почесну «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі

Американська співачка й акторка Барбра Стрейзанд отримає почесну «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі у травні. Про це повідомляє Variety.

Нагороду вручать 23 травня під час церемонії закриття. Для Стрейзанд це буде перша поява на фестивалі в Каннах попри її багаторічну кар’єру в кіно.

У своїй заяві Барбра Стрейзанд зазначила, що для неї велика честь приєднатися до кола митців, які раніше отримували цю нагороду. За її словами, кіно здатне відкривати глядачам нові історії та нагадувати про спільність людського досвіду, особливо у складні часи.

Директор фестивалю Тьєррі Фремо назвав Стрейзанд світовою зіркою, яка поєднала традиції Бродвею і Голлівуду. За його словами, творчість артистки стала важливою частиною популярної культури другої половини ХХ століття.

Барбра Стрейзанд є лауреаткою статусу EGOT — тобто має всі чотири головні американські нагороди індустрії розваг: Emmy Award, Grammy Award, Academy Award та Tony Award.

Раніше почесну «Золоту пальмову гілку» отримували Пітер Джексон, Аньєс Варда, Марко Беллоккіо, Джоді Фостер, Меріл Стріп, Роберт Де Ніро та Том Круз.

Фото: NIH Image Gallery / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
22 країни Європи вимагають не пускати Росію на Венеційську бієнале Пісні англійською мовою втрачають домінування у музичних чартах — Spotify Раніше втрачений концертний фільм про Джорджа Майкла покажуть у кіно Українські паралімпійці заявили про системний тиск з боку організаторів Ігор-2026
Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026 Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.