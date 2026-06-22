Тімоті Шаламе та Селена Гомез зіграють головні ролі у новому мультфільмі від творців «Нікчемний Я»

Студія Illumination, відома франшизами «Нікчемний Я» та «Брати Супер Маріо в кіно», анонсувала новий анімаційний фільм «Not Alone». Головних персонажів у стрічці озвучать Тімоті Шаламе та Селена Гомез, пише Variety.

Для Шаламе це стане дебютною роботою в анімації. Він озвучить Джо — замкненого механіка ракет, який веде самотнє життя. Гомес подарує голос Френ — талановитій астро-ботанікині, що працює над першою у світі ракетою на рослинному паливі.

За сюжетом герої знайомляться під час підготовки до запуску експериментального космічного корабля. Їхні стосунки ускладнюються після появи трьох кумедних прибульців — Данка, Веллі та Шірма, які переховуються від міжпланетного правоохоронця Зандро й сподіваються використати ракету Френ, щоб повернутися додому.

Timothée Chalamet and Selena Gomez are Not Alone - only in theaters April 2027. pic.twitter.com/IQusKBZxO6 — Universal Pictures (@UniversalPics) June 22, 2026

Інопланетян озвучать Роб Брайдон, Дайан Морган та Джеймі Деметріу, а роль офіцера Зандро виконає Бретт Ґолдштейн.

Над проєктом працюють ветерани Illumination — Ерік Гійон, Клер Доджсон і Джонатан Дель Валь, які раніше брали участь у створенні фільмів серій «Нікчемний Я» та «Міньйони».

Прем'єра «Not Alone» запланована на 16 квітня 2027 року. Продюсером виступає засновник Illumination Кріс Меледандрі.

Також Illumination готує ще один мультфільм — «Посіпаки і Монстряки». Нещодавно стало відомо, що одного з персонажів фільму озвучить творець «Зоряних війн» Джордж Лукас.