Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Пісні англійською мовою втрачають домінування у музичних чартах — Spotify

Іван Назаренко 11 березня 2026
187
Пісні англійською мовою втрачають домінування у музичних чартах — Spotify

Англійська мова поступово втрачає домінування у світових музичних чартах. Як повідомляє BBC, за даними стримінгового сервісу Spotify, торік у глобальному чарті Global Top 50 були пісні 16 різними мовами, зокрема іспанською, корейською, португальською, турецькою, індонезійською та арабською. Це удвічі більше, ніж у 2020 році.

Найпопулярнішим артистом у світі за кількістю прослуховувань став пуерториканський виконавець Bad Bunny, який співає іспанською. За даними платформи, також швидко зростає популярність жанрів бразильський фанк (аудиторія +36%), кей-поп (+31%) та латино-треп (+29%).

Попри це, англомовна музика все ще домінує: за даними організації IFPI, 14 із 20 найуспішніших альбомів року виконані виключно англійською. Водночас у глобальних чартах дедалі частіше з’являються артисти з різних країн, зокрема корейські гурти Stray Kids, Enhypen та Seventeen.

Дані оприлюднили разом із щорічним звітом Loud & Clear. За словами компанії, у 2025 році вона виплатила музичній індустрії $11 мільярдів роялті — позаминулого року сума виплат досягла $10 мільярдів.

Водночас платформа продовжує стикатися з критикою через низькі виплати артистам. У середньому музиканти отримують приблизно $0,002–$0,0035 за одне прослуховування, причому ці кошти часто діляться між лейблами, видавцями та іншими учасниками індустрії.

Фото: Jorge Rojas / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
«Культура невіддільна від реальності»: 22 країни Європи вимагають не пускати Росію на Венеційську бієнале Барбра Стрейзанд отримає почесну «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі Раніше втрачений концертний фільм про Джорджа Майкла покажуть у кіно Українські паралімпійці заявили про системний тиск з боку організаторів Ігор-2026
Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026 Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.