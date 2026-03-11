У Photoshop додали ШІ для редагування фото за допомогою тексту й голосу

Компанія Adobe представила ШІ-асистента для Photoshop у вебформаті та на мобільних пристроях. Інструмент дозволяє редагувати фото за допомогою текстових або голосових команд.

У компанії зазначають, що функція є частиною ширшої стратегії інтеграції розмовного ШІ в креативні застосунки Adobe.

Як повідомили в компанії, асистент може видаляти зайві об’єкти на фото, змінювати фон, коригувати освітлення та налаштовувати кольори. Користувачі можуть обрати автоматичне застосування змін або отримувати покрокові підказки для редагування вручну. У мобільній версії Photoshop також доступні голосові запити, що спрощує редагування «на ходу».

У вебверсії Photoshop з’явилася функція AI Markup, яка працює на базі AI Assistant і доступна на контекстній панелі завдань. Вона дозволяє малювати безпосередньо на зображенні та додавати текстові підказки, щоб контролювати, де саме мають відбутися зміни. Наприклад, користувач може позначити ділянку фото й задати запит на додавання квітів або гір.

Оновлення отримав і Firefly Image Editor. У ньому з’явилися інструменти генеративного заповнення, видалення, розширення та масштабування, які дозволяють додавати або замінювати елементи з урахуванням контексту, прибирати небажані об’єкти, адаптувати зображення до нових форматів і підвищувати деталізацію. Інструменти працюють як із згенерованими зображеннями, так і з завантаженими.

Firefly підтримує понад 25 моделей штучного інтелекту, зокрема моделі Adobe, Nano Banana 2 від Google, Image Generation від OpenAI, Gen-4.5 від Runway і Flux.2 [pro] від Black Forest Labs. Після генерації зображення користувач може одразу перейти до редагування без переривання процесу.

До 9 квітня платні підписники Photoshop у вебверсії та мобільних застосунках можуть користуватися необмеженою кількістю запитів до AI Assistant. Натомість у безкоштовній версії доступні 20 запитів. Наразі функція працює лише у вебверсії та мобільних застосунках, десктопна версія її ще не отримала.