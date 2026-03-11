Київським закладам дозволили встановлювати літні майданчики з 15 березня — це раніше, ніж зазвичай

У Києві дозволили розміщувати літні майданчики із вуличними меблями біля закладів харчування вже з 15 березня. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань розміщення тимчасових споруд у відповідь на звернення Української ресторанної асоціації, пише пресслужба КМДА.

Буде дозволено розміщення столів, стільців та інших вуличних меблів без додаткових конструкцій. У департаменті підкреслюють, що такий формат не передбачає встановлення помостів, огорож, навісів чи інших елементів, які можуть змінювати простір довкола закладу або заважати пішоходам.

Зазвичай сезон літніх майданчиків починається з 1 травня, а минулого року вуличні меблі дозволили встановлювати вже з 1 квітня через аномально теплу весну. З 15 березня синоптики прогнозують у столиці хмарну, але теплу погоду із середньою температурою вдень у +10 градусів за Цельсієм.

Водночас чиновники нагадують, що у разі встановлення додаткових конструкцій місто може видати припис про їх усунення.